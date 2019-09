Nevegal, dall'asta alla crisi senza fine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRISIBELLUNO Domani in consiglio comunale si tornerà a parlare del rilancio del Nevegàl. È un momento cruciale per il destino del Colle. L'Alpe del Nevegàl la scorsa primavera ha fatto sapere che non avrebbe più continuato l'attività sul Colle. Due settimane fa la Regione ha messo sul piatto una proposta concreta: sindaco, riprendi la gestione degli impianti e ti veniamo incontro con 12 milioni di euro. Come finirà?IL SINDACOIl Nevegàl per Jacopo Massaro è sempre all'ordine del giorno. Tra le prime cose che ha dovuto gestire il neo...