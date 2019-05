CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Neve fino a 500 metri, tormente in grande stile sulle vette e sui costoni delle Prealpi, addirittura isolato il Cansiglio per una bufera che replica quella della settimana scorsa. Una situazione prevista, che non ha colto impreparati nè i vigili del fuoco nè i volontari della Protezione civile, ma qualche turista della domenica sì: diversi gli interventi per soccorrere gitanti senza catene o per liberare le strade dagli alberi abbattuti dal peso della neve che di fatto bloccavano chi era intrappolato negli agriturismi in quota. L'aria...