Neurochirurgia: Belluno attende proposte

Vis a vis tra sanità bellunese e quella trevigiana: ma sull'esito dell'incontro l'Usl 1 Dolomiti non si sbottona. Il confronto è stato martedì a Treviso; per l'azienda sanitaria nostrana erano presenti il direttore medico dell'ospedale di Belluno Raffaele Zanella e quello del Santa Maria del Prato Lorenzo Tognon. Sul piatto il tema, bollente, della Neurochirurgia. Fino a febbraio, infatti, sono stati i professionisti dell'Usl 2 di Treviso ad assicurare le prestazioni neurochirurgiche al San Martino, attraverso una convenzione rimasta in...