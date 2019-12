Nestorovski e Okaka, tandem d'attacco contro il Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dopo la prestazione offerta contro il Bologna in Coppa Italia e che ha garantito il passaggio agli ottavi dove incontreranno la Juventus, i bianconeri sono attesi alla conferma nella sfida in programma domani alle 18 allo Stadio Friuli-Dacia Arena. Serve una prestazione che segni una discontinuità rispetto all'ultima sfida di campionato, la prova scialba ed insufficiente offerta allo Stadio Olimpico contro la Lazio. C'è di buono che dalla partita di Coppa contro il Bologna, Gotti ha potuto trarre positive indicazioni per quanto concerne lo...