CAVALLINO-TREPORTI Nuova Giunta

pronta per martedì. Consultazioni interne per Roberta Nesto, prima cittadina riconfermata alla guida di Cavallino-Treporti. Mercoledì sera la sindaca ha incontrato i componenti della lista Patto civico per definire la prossima squadra di governo. Confermata di fatto la Giunta uscente, con il vicensindaco Francesco Monica e gli assessori Nicolò D'Este, Alberto Ballarin e Giorgia Tagliapietra. Ancora da definire il quinto assessore, ovvero l'incarico che nella precedente amministrazione era stato ricoperto da Dora Berton, che però lo scorso giugno si era dimessa lasciando la maggioranza. «Ci stiamo confrontando al nostro interno spiega Roberta Nesto . La squadra uscente è confermata, manca solo l'ultimo tassello, servirà ancora qualche confronto. Annuncerò la nuova Giunta martedì prossimo, non ci saranno comunque assessori esterni». In base alle varie competenze, con l'obiettivo di condividere il più possibile il lavoro, ci saranno anche dei consiglieri comunali che avranno delle deleghe specifiche, incarico che nello scorso mandato era stato svolto da Lisa Targhetta con delega allo Sport, alla quale ora si aggiungerà il consigliere Luciano Ballarin. Confermata poi la presenza dei consulenti a titolo gratuito che affiancheranno la giunta sui temi di turismo e fortificazioni. «Stiamo definendo una squadra nel segno della continuità conclude Roberta Nesto che avrà ovviamente degli innesti in base alle singole competenze. L'obiettivo è quello di metterci subito al lavoro, per continuare il percorso avviato 5 anni fa: molti progetti sono stati avviati, altri sono pronti per partire, il nostro territorio ha bisogno di azioni concrete».

Tra le priorità c'è il supporto legato all'emergenza Covid. «Che si sviluppa su due fronti conclude Roberta Nesto da una parte c' il sostegno economico alle famiglie con la conseguente crisi occupazionale, dall'altra le azioni di contenimento dei contagi da attuare assieme all'autorità sanitaria. In entrambi i casi ci siamo già attivai nei mesi scorsi, l'attenzione dovrà essere alta».

Giuseppe Babbo

