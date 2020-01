«Nessuno sottovaluti la crisi della Safilo, perché non solo avrà riflessi su tutto l'indotto, colpendo le piccole imprese, ma aprirà una crepa sull'industria bellunese dell'occhiale». Hanno il sapore di una funesta profezia le parole di Denise Casagrande, segretaria provinciale della Filctem-Cgil, nell'approfondire la situazione in cui è finito il prestigioso Gruppo che, con quello di Leonardo De Vecchio, ha fatto la storia dell'occhialeria bellunese, e quindi mondiale. Sul tavolo i 700 esuberi annunciati con il Piano industriale 2020-2024, di cui 400 a Longarone. L'ennesima crisi di un'epoca industriale in declino da nord a sud, sarà discussa il 16 gennaio al Ministero del lavoro, ed è in questa sede, spiega la sindacalista, che si cercheranno risposte non tanto sugli esuberi, quanto sulla «permanenza produttiva» del gruppo a Longarone. Il timore è che si voglia arrivare ad uno svuotamento per produrre interamente in Cina. E al cavalier Vittorio Tabacchi che giusto ieri imputava la debacle della sua Safilo all'incapacità della dirigenza che scalzò la sua, la Casanova ribatte che le «responsabilità partono da lontano. Prima di puntare il dito - afferma - ci si dovrebbe guardare allo specchio».

