«Nessuno riusciva a dirmi che il mio amore non c'era più»

Lei è stata l'ultima a saperlo. Nessuno aveva il coraggio di dirle che Igor, il suo fidanzato, non ce l'aveva fatta. «Mi sono fatta accompagnare in ospedale da un'amica e sono rimasta davanti alle porte del pronto soccorso per ore, aspettando che lui uscisse da un momento all'altra dall'ambulatorio» racconta la fidanzata del 20enne ucciso. «Chiedevo dove fosse, cos'era successo, ma nessuno mi diceva niente. Solo che la situazione era grave. Poi ho capito che Igor non era lì, che era lui sotto quel lenzuolo, che era morto in Largo Molino....