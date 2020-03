Si attivano i servizi sociali per prestare assistenza alle persone messe in isolamento domiciliare precauzionale per 14 giorni a causa del nuovo coronavirus. Oggi sono 550 in tutta la Marca. Solo negli ultimi tre giorni sono finite in quarantena 150 persone. E il numero è inevitabilmente destinato a salire. «Ci è stato segnalato che una delle persone in isolamento domiciliare non aveva la possibilità di farsi portare a casa la spesa perché mancava una rete familiare di sostegno -rivela Anna Pupo, responsabile del servizio Promozione e gestione attività vaccinale dell'Usl della Marca- ci siamo subito attivati per risolvere il problema. E da questo abbiamo previsto di verificare di volta in volta con i servizi sociali le condizioni delle persone in isolamento domiciliare per scongiurare il rischio che si creino situazioni simili». La quarantena è doverosa quando si è entrati in contatto con soggetti che potrebbero essere stati colpiti dal nuovo coronavirus. Ma nessuno deve essere lasciato solo. Il Comune di Spresiano, attraverso il programma dei servizi sociali In orbita, ha già lanciato un servizio gratuito per portare a casa la spesa a chi è solo e non ha alcun supporto. Si tratta di una linea telefonica dedicata alle persone con più di 65 anni e alle persone con disabilità che non hanno una rete familiare. Queste possono chiamare il numero 338.7806212, attivo sette giorni su sette. Attraverso lo stesso numero, in più, si può contare anche sul progetto Telefono Amico. Per ogni dubbio in merito si deve sempre far riferimento al proprio medico di famiglia o ai numeri di telefono messi a disposizione dall'Usl della Marca (0422.323888), dalla Regione Veneto (800.462.340) e dal ministero della Salute (1.500).

© RIPRODUZIONE RISERVATA