Incognita centri estivi. Se è vero che le scuola dell'Infanzia sono destinate a diventare centri estivi, gli Istituti che nel prossimo mese di luglio dovrebbero aprire le porte a questa nuova attività non ne sano ancora niente. Le notizie non sono ancora certe tantomeno le tempistiche e le modalità di gestione all'insegna della più ferrea sicurezza.

La conferma arriva dalla Dirigente dell'Istituto Comprensivo Tina Merlin-Belluno2, Bruna Codogno: «Io so quello che si legge sui giornali, niente di più. Perché per il momento non siamo stati informati di nulla». Lo dice senza polemica, ma evidentemente, se così stanno le cose, vuol dire che questa per il momento è solo una voce, un'ipotesi lanciata senza che vi sia un vero progetto. Un po' polemica, invece, la dirigente Codogno è rispetto ad un'altra ipotesi: «Abbiamo anche letto che l'idea di realizzare dei centri estivi nelle sedi delle diverse scuole dell'Infanzia potrebbe partire già dal mese di giugno. Ed essa sarebbe sostenuta anche dall'intenzione di far pagare ai genitori una quota per far iscrivere i loro figli. Bene: ad un'idea di questo tipo dico di no: il personale docente è in servizio sino al 30 giugno e fino a quella data può essere chiamato a svolgere il proprio lavoro. È vero che operare in un centro estivo non è come fare scuola, ma i docenti sarebbero in grado di rispondere ad esigenze diverse». La Codogno introduce l'argomento economico: e cioè che alle famiglie, che già sono in difficoltà, verrebbe chiesto un ulteriore sforzo economico a fronte, invece, di un servizio che lo Stato sarebbe già ora in grado di coprire. Si attendono sviluppi da chi deve decidere. E soprattutto informazioni chiare e precise.

