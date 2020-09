MESTRE Stupite che il Comune abbia privato i cittadini europei residenti a Venezia del diritto di votare alle elezioni comunali. Sono Petra Reski, giornalista tedesca che vive da trent'anni in laguna, e Mariana Prangachi, cittadina romena, residente a Venezia, entrambe candidate al Consiglio comunale per la lista Terra e Acqua 2020. «Nessuno di noi cittadini della Ue a Venezia - dice Petra Reski - e stato informato dal Comune del fatto che, per poter esercitare il diritto di voto, e necessario essere iscritti in una lista elettorale. Non c'erano avvisi pubblici a Venezia, nenotificazioni via posta. Cinque anni fa, invece, prima che l'attuale sindaco entrasse in carica, noi cittadini europei siamo stati informati per lettera del nostro diritto di voto». La giornalista si appella all'articolo 40 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in riferimento al diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, che recita ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli aventi diritto che sarebbero stati privati di ogni informazione utile sono oltre diecimila. «Per le elezioni prosegue Reski - il termine per l'iscrizione nelle liste elettorali escaduto il 10 agosto. Ci sentiamo trattati come cittadini di serie B, in particolare la comunità romena, di oltre seimila residenti». Le due candidate fanno riferimento anche alla Direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalitàdi esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europeadi cui non hanno la cittadinanza.

Filomena Spolaor

