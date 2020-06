Per 505 studenti degli istituti superiori di Dolo inizieranno oggi le provi orali per la maturità. Un'esperienza decisamente diversa, nuova in tutti i sensi per questi studenti che hanno concluso il ciclo scolastico in maniera anomala e che saranno chiamati ad affrontare una prova inedita. Di positivo è che non si registrano criticità. Nicoletta Cerisola, vicedirigente dell'istituto commerciale Lazzari e docente di una classe quinta ha detto. «I ragazzi mi hanno confessato che in questo periodo gli è mancato molto il rapporto umano con insegnanti e compagni». Sei le quinte al Lazzari, tre le commissioni regolarmente insediate e misure di sicurezza assolutamente rispettate. Al Lazzari gli esami per i 100 maturandi si concluderanno il 26 giugno. Saranno 201 i maturandi all'istituto professionale Musatti. Undici classi e sei commissioni di cui una in comune con l'istituto Levi di Mirano, 9 classi del diurno, compresa quella del corso di grafico pubblicitario, che ha completato per la prima volta il percorso scolastico, e 2 classi serali di alberghiero e commerciale. «Tutto regolare dice la vicedirigente Luisa Cardillo solo la necessità di sostituire un presidente di commissione». Anche all'istituto Musatti i ragazzi hanno tutti preferito svolgere l'esame in classe come pure al liceo Galilei, dove fanno sapere che «le commissioni si sono insediate senza problemi». I maturandi sono 205 .

Lino Perini

© RIPRODUZIONE RISERVATA