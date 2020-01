«Nessuna comunicazione ai territori coinvolti»

Da Mirano si tenta la strada della mediazione e della proposta: «Avrei preferito che ci fosse una comunicazione con i territori coinvolti dagli aumenti delle tariffe autostradali - commenta la vice presidente di Anci Veneto e sindaca di Mirano, Mariarosa Pavanello -, invece noi non ne sapevamo niente. Si partiva da una cifra già molto alta e ora si arriva davvero a cifre troppo elevate. Condivido quindi la preoccupazione per una decisione che non mi aspettavo». Da tempo da Mirano si chiede una riflessione sulle tratte e sulle potenzialità dell'autostrada: «Alcuni anni fa avevamo fatto notare che quei tratti di autostrada avrebbero dovuto servire a sgravare il traffico locale. È chiaro però che se il pedaggio è così alto gli automobilisti si riverseranno sulla viabilità interna e locale». Altro spunto riguarda i costi per i caselli di Mirano Vetrego e di Spinea: «C'è una differenza enorme di importi, da 1.60 euro tra Spinea e Padova est, si passa a 3 euro dal nostro casello. Non capiamo le ragioni di questa differenza: non voglio un livellamento al rialzo ma chiedo almeno che ci sia più equilibrio. Capisco le esigenze dovute al pagamento delle manutenzioni ma si parla di cifre insostenibili. Proporrò ai Comuni di Mira e Dolo di muoverci tutti insieme, magari con un documento congiunto in cui esprimiamo la nostra preoccupazione e chiediamo dialogo. Perché il risultato di questi aumenti sarà spingere le persone a evitare l'autostrada». (M.Fus)

