Nessuna chiusura, ma produzione ridotta del 50 per cento. Con ulteriore distanziamento fra le postazioni lavorative e taglio della metà dei turni, in modo da ridurre al minimo il rischio contagio. Questo il piano, che rischia di fare scuola anche per casi futuri, deciso per affrontare il focolaio scoppiato nello stabilimento avicolo Aia Agricola Tre Valli di Vazzola, dove il 30% dei lavoratori, fra dipendenti diretti e delle cooperative, è risultato positivo al Covid-19. La decisione è stata presa ieri mattina al termine del summit, presieduto dal viceprefetto Antonello Roccoberton, al quale hanno partecipato vertici dell'Usl, sindacati, sindaco e azienda. «A conclusione di un ampio dibattito, si è convenuto sulla circostanza che, allo stato attuale -ha sottolineato la Prefettura- non sussistano i presupposti per imporre, da parte dell'autorità sanitaria, la chiusura dello stabilimento». Ma gli ultimi dati ufficiali parlano di 560 tamponi in azienda (mancano ancora alcuni dipendenti non rientrati dalle ferie) con 178 lavoratori risultati positivi al Covid-19. A questi vanno aggiunti altri 145 test effettuati sui contatti stretti, familiari e coinquilini degli operai, fra cui sono emerse altre 21 positività. Numeri che hanno comunque consigliato un intervento.

