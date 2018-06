«Nessuna arma da guerra, ma rivendichiamo la nostra sovranità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PASIONARIAROVIGO «Ma quale carro armato, non scherziamo. E l'esplosivo, poi, dove sarebbe? Questo non è un processo giudiziario, è un processo politico, per contrastare la volontà del popolo veneto a rivendicare la sovranità sulla nazione veneta, in barba a quanto sancito da leggi e patti di diritto internazionale».SERVIZIO D'ORDINEA parlare così, durante una pausa della lunga udienza è stata Patrizia Badii, di Scandicci in provincia di Firenze, ma veronese d'adozione e pasionaria del movimento indipendentista veneto, imputata...