VENEZIA Un altro giorno senza alcuna variazione. È la fotografia scattata dal bollettino regionale di Azienda Zero che ha cristallizzato le ventiquattr'ore comprese tra le 17 di ieri e le 17 di sabato. Nessun nuovo caso, nessuna dimissione né tantomeno decessi. La situazione, quindi, è presto detta: sono 2.682 i casi di contagio da coronavirus da quando è scoppiata la pandemia, che nel Veneziano si fissa all'1.30 di sabato 22 febbraio; sono 3 i pazienti ricoverati, tutti nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Dolo, scelto dalla Regione come avamposto di riferimento per combattere l'emergenza Covid-19; e sono 299 le croci. Quello di ieri è stato il secondo giorno consecutivo con i numeri bloccati e, in particolare, il quarto senza decessi. Rispetto a domenica scorsa ci sono stati solamente due nuovi positivi al coronavirus nel

Veneziano, e c'è una persona in meno ricoverata. Allargando lo spettro all'ultimo mese, erano 2.656 i casi totali il 28 maggio (sono 2.682 ora). Un aumento a passo di lumaca che fa il paio con il crollo dei ricoverati: - 36 in un mese (da 39 a 3) mentre i decessi sono stati 15 in trenta giorni. (n.mun.)

