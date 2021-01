L'INIZIATIVA

CORTINA Il video Nessun dorma per Cortina 2021 è un progetto corale, per esaltare in musica, e con il bel canto, i Campionati del mondo di sci alpino. Questo omaggio allo sport, alla cultura e alla bellezza del territorio, vede la partecipazione del tenore Fabio Sartori e del pianista Alberto Bof. E' stato ideato insieme a istituzioni e imprenditori locali; promosso da Cortina Marketing, realizzato da CortinAteatro, la rassegna culturale curata da Musincantus , con l'associazione Gelsomina e il patrocinio di Fondazione Cortina 2021 e dell'amministrazione comunale ampezzana. Il lancio del video è previsto per domenica 30 gennaio, a una settimana dall'apertura della rassegna sportiva iridata. Cortina lo proporrà sul proprio canale ufficiale Youtube e sulla rete sociale. Vuole essere un'anteprima delle bellezze paesaggistiche che poi tutti potranno assaporare da casa, con la previsione di cinquecento milioni di spettatori, in tutto il mondo. Vuole anche inviare un messaggio di speranza e fiducia nel futuro. Protagonisti del video sono il tenore lirico Fabio Sartori, che alle pendici dello Schuss di Tofana, il tratto più spettacolare della pista Olympia, intona la celebre aria Nessun dorma dell'opera Turandot di Giacomo Puccini, e il pianista Alberto Bof, che lo accompagna dalla funivia che sale al Lagazuoi. Il progetto nasce dal legame fra sport e cultura, in particolare il bel canto, intramontabile biglietto da visita dell'Italia; dall'unione delle forze produttive del territorio ampezzano e veneto; dalla volontà ferma di ripartire, di rivendicare la propria storia e i propri primati. Cortina ribadisce la propria identità e la propria attrattiva, uniche nel panorama internazionale, con questo video dal grande impatto emozionale, in cui emergono la bellezza naturalistica delle Tofane, la magia del paese, ma anche l'energia e lo spirito di squadra dell'intera comunità. Subito si vedono immagini dei panorami in Ampezzo, al sorgere del sole, momento che accompagna la prima strofa di Nessun dorma, intonata da Fabio Sartori. Appare quindi il tenore, ai piedi dello Schuss, la ripidissima pista che passa fra i torrioni Pegna e Bujela, dove le atlete della discesa libera precipitano a oltre cento chilometri all'ora. Ad accompagnarlo c'è il pianista Alberto Bof, che suona il pianoforte a 800 metri da terra, sospeso nella vettura in movimento della funivia che sale dal passo Falzarego al Lagazuoi. Infine ci sono le immagini dei grandi campioni dello sci e delle vittorie del passato, che si legano alla speranza, non soltanto sportiva, espressa dall'energia del finale: «All'alba vincerò. Vincerò. Vincerò».

