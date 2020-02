Anche per la vita delle comunità parrocchiali della diocesi di Belluno Feltre, rimangono in vigore sino alle 24 di domenica le disposizioni messe in campo dopo la riunione che il vescovo Renato Marangoni a avuto nei giorni scorsi con il Prefetto. E quindi nessuna messa, perché essa è un'occasione in cui la gente si incontra. Ma alcune messe, magari senza fedeli, sono state comunque celebrate. Lo rende noto lo stesso sito della diocesi nel pubblicare la foto della celebrazione della Messa delle Ceneri, rito con cui la Chiesa cattolica dà il via alla Quaresima, celebrata a porte chiuse nella cripta del Duomo. Qualcosa di insolito, fa sapere la diocesi.«È qualcosa di nuovo ha detto monsignor Marangoni nell'omelia riferendosi alla parole del Vangelo. Giorni di emergenza, certo: ma che entrano nella nostra Quaresima». Oltre alla sospensione delle celebrazioni della prima domenica di Quaresima in calendario il 1° marzo, la diocesi ha annullato anche gli incontri dei Giorni dello spirito e di comunità perché avrebbero comportato un significativo afflusso di fedeli. Allo stesso modo è stato sospeso anche l'evento del Convegno diocesano, previsto sempre per il pomeriggio di domenica prossima 1 marzo a Longarone. Le altre attività e iniziative ordinarie della vita pastorale, raccomandava il vescovo già ad inizio settimana, «vanno valutate con molta attenzione». Per la celebrazione feriale dell'Eucaristia, vige, per esempio, la raccomandazione di fare la comunione nelle mani ed omettere il segno della pace: Per incontri di preghiera, adorazione, catechesi, formazione e per le pratiche devozionali «si devono evitare qualora la partecipazione superi un esiguo numero di persone». Per la celebrazione dei funerali, il vescovo e la diocesi fanno riferimento alle disposizioni regionali ed indicano, come norma da seguire, di procedere alla benedizione della salma e alla sua sepoltura con i soli familiari, mentre la celebrazione comunitaria dell'Eucaristia esequiale è da posticipare a quando sarà conclusa la fase di emergenza. Anche il centro di spiritualità di Santa Giustina ha sospeso le attività: tre i ritiri spirituali stanziali previsti per questa settimana che sono stati disdetti. (G.S.)

