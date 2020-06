VENEZIA Dopo sei giorni torna inesorabilmente ad aggiornarsi il conto veneziano dei decessi legati in qualche modo al coronavirus. In serata infatti il bollettino di Azienda Zero, che ha fotografato le ventiquattr'ore tra le 17 di martedì e le 17 di ieri, ha registrato una nuova croce nell'ospedale Covid di Dolo. Con questo decesso - tra l'altro l'unico in giornata in tutto il Veneto e di cui non sono state rese note le generalità - il totale ha raggiunto quota 299, ad un passo dai trecento morti. Una soglia impensabile e inimmaginabile quando quattro mesi fa Venezia e il suo territorio metropolitano si sono scontrati a muso duro con il virus. Per il resto, gli indicatori del bollettino di Azienda Zero ricalcano in pieno l'andamento di giugno: non ci sono stati nuovi casi (il totale è fermo a 2.681, con due soli contagiati nell'arco dell'ultima settimana) e restano sempre 4 le persone ricoverate, tutte a Dolo e tutte, comunque, nel reparto di Malattie infettive. Sono 64 i casi attualmente positivi nell'area della città metropolitana, così come i guariti sono fermi a 2.318. In totale sono 137 le persone ancora in isolamento fiduciario per essere venute in contatto con pazienti Covid e quindi tenute in quarantena per evitare la diffusione del contagio. Ma nella frenata generale, si muore ancora.

Nicola Munaro

