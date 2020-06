VENEZIA Si fermano i nuovi contagi, ma crescono ancora i morti veneziani dall'inizio della pandemia. Ed è una conta che fa male e impressiona ora che il totale è arrivato a toccare quota 290 decessi. Gli ultimi due sono stati registrati dal bollettino delle 17 di Azienda Zero, che ha aggiunto un +1 a testa negli ospedali veneziani di Dolo e Villa Salus a Mestre, i due nosocomi scelti dalla Regione Veneto come Covid Hospital per fronteggiare la battaglia epocale. Tutto il resto, nell'analisi dei dati è un rincorrersi di numeri positivi: sono soltanto 113 i casi attualmente positivi mentre salgono fino a quota 2.263 i negativizzati virologici, ovvero le persone che avevano contratto il coronavirus ma che sono guarite risultando negative a due tamponi consecutivi. Scendono ancora a 162 le persone in isolamento fiduciario a casa. Negli ospedali, poi, la situazione è in continuo miglioramento con il numero delle persone ricoverate che è fermo a 23 letti Covid occupati, ma nessuno è in Terapia Intensiva. L'ultimo paziente è infatti uscito dalla Rianimazione di Dolo sabato scorso. Numeri che quindi danno l'idea di un'emergenza messa per gran parte alle spalle. Resta la ferita dei decessi, ormai sulla soglia dei 300. (n.mun.)

