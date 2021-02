Il focolaio scoppiato alla scuola Marco Polo non è stato causato dalla variante inglese. È una buona notizia quella che arriva dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che ha rassicurato l'Ulss 4 Veneto orientale e di conseguenza tutta la comunità di Portogruaro sul sequenziamento dei campioni prelevati dai 14 bambini e da una maestra della primaria di via Livenza, risultati positivi nei giorni scorsi al Covid-19. In questo cluster scolastico, che ha interessato in particolare la classe seconda (gli altri due positivi provengono dalla prima e dalla quarta) non è stata identificata nessuna variante e quindi si tratta di cluster di infezione legati al virus normale, non legato dunque a specifiche mutazioni. La scuola ieri ha riaperto per le due classi che, dopo l'indagine a tappeto disposta dal Dipartimento di prevenzione e la sanificazione dei locali decisa dalla direzione dell'istituto comprensivo Pascoli, sono risultate libere dal virus. Nel frattempo sono state confermate le positività di 3 alunni e 2 docenti della scuola primaria Nievo di via Valle, dove le due classi interessate sono finite in quarantena. In questo caso i campioni prelevati non sono stati inviati all'Istituto Zooprofilattico perché, essendo fortunatamente casi isolati, sono riconducibili con alte probabilità al virus classico. Allo stato attuale, secondo i dati forniti dall'azienda sanitaria, nel Portogruarese ci sono 20 classi in isolamento. Un numero significativo se si considera che con questi bambini e ragazzi ci sono intere famiglie che sono state testate e che a loro volta potrebbero essere in quarantena. Intanto, da lunedì 22 febbraio sarà attivo il nuovo centro vaccinale anti-Covid, che sostituirà quello del Distretto sociosanitario, all'ex Silos. In questa struttura saranno inviati tutti i residenti del Portogruarese che secondo il Piano regionale potranno sottoporsi al vaccino. Il nuovo Centro Vaccinazione di Popolazione sarà attivo in via Rivago 69, nella sede del Polins, un edificio dell'Eastgate Park provvisto di ampio parcheggio. Il personale dell'Ulss 4 in questi giorni sta ultimando l'allestimento.

