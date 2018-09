«Nessun accordo per il trasferimento: l'Asl ne fa una questione di costi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RIMPALLOBELLUNO È ormai da quasi due anni che la sezione dei detenuti semi infermi di mente è nel carcere di Baldenich. È stata ricavata nella ex sezione femminile e attualmente è al completo: ci sono 6 detenuti tutti con problemi psichiatrici che devono scontare condanne lunghissime per reati come omicidio. Si tratta di persone che non possono essere curate nelle psichiatrie delle Usl, a causa dell'elevata gravità dei reati commessi. Non possono più andare nemmeno negli ospedali psichiatrici giudiziari (opg), ora chiusi. Proprio dopo...