LA SCUOLAVENEZIA Non è ancora arrivato agosto, ma è già tempo di guardare alla riapertura delle scuole, fissata per il prossimo 13 settembre, data già cerchiata di rosso sul calendario di molti (le scuole dell'infanzia possono, però, anticipare i servizi).È del sindaco di Venezia e metropolitano Luigi Brugnaro, la decisione di istituire, sin da subito, giocando d'anticipo, un Tavolo di coordinamento metropolitano per la ripartenza con...