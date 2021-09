Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I TESTVENEZIA Ieri la scuola è ripartita, oggi comincia anche la campagna di screening anti covid degli studenti, con i tamponi salivari molecolari distribuiti nei due istituti sentinella prescelti per l'Ulss 3 Serenissima: il comprensivo Furlan di Spinea e il liceo Majorana di Mirano. Nel primo, per gli alunni più piccoli, il test sarà eseguito tramite salvietta da tenere in bocca, come fosse un lecca lecca con l'ausilio di un bastoncino;...