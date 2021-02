NELLE SCUOLE

PORDENONE «Noi vogliamo vaccinarci, senza perdere altro tempo». La comunità scolastica è insorta dopo aver visto il blocco e possibile slittamento delle vaccinazioni a causa dei nodi legati alla privacy. La maggior parte degli insegnanti desidera una scuola in presenza e in piena sicurezza raggiunta in seguito alle vaccinazioni di massa. Ma se queste rallentano, il processo inizia ad incepparsi. «Lo stop preoccupa i docenti ammette Simonetta Polmonari, dirigente all'Isis Sacile-Brugnera siamo in grande attesa di iniziare, in fondo altre regioni sono ben avviate. Pensiamo alle maestre sempre a contatto con i bambini, la vaccinazione è fondamentale proprio in questo momento di arrivo delle varianti».

UN PASTICCIO

«È successo un pasticcio a livelli alti dichiara Ornella Varin, dirigente del liceo Grigoletti auspichiamo che venga messo a posto al più presto. Più in fretta ci vaccineremo e prima usciremo dall'emergenza. Gli insegnanti sono disorientati, ancora non abbiamo raccolto nulla di cartaceo, attendiamo le modalità per procedere». Sono nate polemiche anche sul tipo di vaccino somministrato al personale scolastico, l'AstraZeneca al posto del Pfizer e Moderna questi ultimi con più alta copertura. «Anche questo è un vaccino che funziona ribatte Varin perciò la comunicazione in merito deve essere precisa, poi la comunità scolastica ovviamente si adeguerà alle decisioni che arriveranno dalle autorità». I dirigenti scolastici, dunque, non potrebbero raccogliere i dati sul personale alle proprie dipendenze, ovvero non devono venire a conoscenza di chi si vaccina e chi no. Gli insegnanti non comprendono perché il datore di lavoro non possa adoperarsi per mettere in sicurezza i propri dipendenti e la comunità scolastica, proprio nel momento in cui, oltre a gel e mascherine, è arrivato l'ultimo e più importante dispositivo di protezione individuale, il vaccino. «Siamo sconcertati fa sapere un gruppo di insegnanti incontrati fuori dalle rispettive scuole della città desideriamo vaccinarci al più presto, perciò siamo lieti di apprendere che l'amministrazione abbia pensato ad una modalità efficace e snella, ma ora è il momento di risolvere il ginepraio burocratico». «Mettere in sicurezza docenti e personale Ata fa sapere un professore significa proteggere gli studenti e intere famiglie, noi siamo pronti e non ci tireremo indietro rispetto a un dovere civico». «Eravamo tutti preparati riferisce Enrico Quattrin, dirigente del liceo Galvani ci attendavamo una procedura rapida, poi è stato sollevato il diritto alla privacy che deve andare di pari passo con quello alla salute. Auspichiamo che venga trovata in modo rapido una soluzione, perché buona parte del personale intende ritornare alla normalità e questo passa, inevitabilmente, attraverso il vaccino. Di certo, comprendo che non è semplice fare una raccolta dati, ma dell'iter si occuperà la Regione e immagino che a breve si possa iniziare». «Allo scopo di preservare la salute puntualizza un insegnante l'amministrazione potrebbe consentire alle scuole in autotutela la raccolta delle preadesioni, lasciando al dipendente la facoltà, in alternativa, di utilizzare il consueto canale del Cup e delle farmacie, come avviene per gli anziani».

IL MESSAGGIO

Di certo le famiglie, questo il messaggio di molti prof, devono capire che la maggior parte dei docenti credono nel vaccino e non si sottraggono al dovere civico per diversi motivi. «La media del personale scolastico chiarisce la preside Polmonari è sui 50 anni, il vaccino è una protezione personale, per i colleghi, gli allievi e le loro famiglie. All'Università è già iniziata la vaccinazione, ritengo che la scuola sia una priorità e attendiamo che ci dicano come partire». Saranno giorni, dunque, di fibrillazione, per capire quando verrà sbloccato l'inceppamento dell'ingranaggio burocratico.

Sara Carnelos

