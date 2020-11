NELLE RSA

BELLUNO Il virus si espande nelle case di riposo del Bellunese. Un'altra anziana è deceduta ieri a Cortina d'Ampezzo: aveva 96 anni ed era ricoverata da tempo. Ad Auronzo gli ospiti positivi salgono a 46, a Limana i contagi toccano il dei residenti. A Meano la situazione è critica, rimane invece stabile ma non buona la situazione a Ponte nelle Alpi, in Comelico a in Cadore. Molte strutture rimangono Covid free. Fondamentali i tamponi tra i dipendenti per evitare contagi. Lo sanno bene gli amministratori e i direttori delle residenze alle prese con grandi difficoltà per tenere fuori il virus. E poi ci sono le famiglie, spesso impossibilitate a visitare i propri cari, ma che in alcuni casi possono contare sulla tecnologia.

I NUMERI NELLE RSA

A ieri, alla residenza per anziani Beata Gaetana Sterni di Auronzo il contagio sale. «Oggi i positivi sono 46 ospiti a cui si aggiungono 16 dipendenti, 62 persone totali» fa sapere il sindaco Tatiana Pais Becher, che aggiunge come l'Uls sia intervenuta due giorni fa, inviando due medici in sopralluogo per provvedere alla riorganizzazione dei piani. Lo stesso sindaco Pais Becher, il 3 novembre aveva comunicato: «Mi si spezza il cuore nel darvi questa comunicazione scriveva - sulla preoccupante impennata dei casi di coronavirus nel nostro paese e soprattutto sulla grave situazione della Residenza, rimasta immune alla pandemia durante la prima ondata. Negli ultimi due giorni, nonostante fossero state rigorosamente adottate tutte le misure di prevenzione e un rigido protocollo, il contagio si è sviluppato molto rapidamente e concludeva -. Vi invito a non puntare il dito contro coloro che sono colpiti dal virus e ad affrontare l'emergenza come comunità responsabile, unita e solidale».

COLPITI GLI OPERATORI

A Cortina, l'amministratore della Casa di riposo dott. Angelo Majoni, Paolo Stocco spiega: «Purtroppo devo comunicare un altro decesso nella nottata, si tratta di una signora di 96 anni ricoverata all'ospedale da parecchio tempo. Per quanto riguarda lo staff, esso è stato completamente reintegrato. Abbiamo accolto 8 ospiti da Auronzo di Cadore e cinque da Santo Stefano». Nella struttura della Regina delle dolomiti salgono a 18 i decessi di quest'ondata. Ci sono ancora 7 anziani positivi, 11 i negativi e 32 i negativizzati. Ma da ottobre sono anche guariti 47 anziani su 58.

Dal Centro Servizi per persone anziane Ing. Testolini di Limana è il direttore Diego Bridda a parlare, anche se preferisce non diffondere i numeri dei contagi. Fa sapere che sono in aumento, ieri si registrava, tra i positivi, «il 30% tra ospiti, e il 10-15% tra operatori. Per ora ci stiamo organizzando internamente» per quanto riguarda la forza lavoro. In Comelico ci sono 21 anziani positivi su una sessantina in totale. Lo rende noto Livio Olivotto, dell'Unione montana. Ci sono 5 casi di operatori socio sanitari in attesa dell'esito del test molecolare. «Gli ospiti stanno tutti piuttosto bene afferma Olivotto -, sono nella struttura, a parte uno che è in ospedale ma per altre patologie».

STRUTTURE NEGATIVE

Alla Casa del Sole di Ponte nelle Alpi, l'amministratore Daniele Galantin ha ribadito che ci sono una ventina di ospiti in attesa di essere negativizzati di cui 6 sono ospitati da Sersa a Belluno e una decina all'ospedale di Comunità di Feltre, inoltre ci sono una decina di operatori positivi. Alla casa di riposo dell'Alpago di ospiti positivi non ce ne sono, pare ci sia un caso di positività di un dipendente, le strutture di Borgo Valbelluna (quindi le case di riposo di Trichiana, Mel e Lentiai), quella di Sedico, di Longarone, Lamon, Pedavena, Cesiomaggiore rimangono Covid free.

Federica Fant

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA