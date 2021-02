VENEZIA Tre tamponi su cento eseguiti in farmacia escono positivi. È quanto emerge dal bilancio dei primi 40 giorni della campagna di screening per asintomatici e non contatti diretti di contagiati, in corso nelle farmacie comunali e private, una sessantina in tutta la provincia. Per la precisione, sono oltre 6.498 i test effettuati per la ricerca del Covid finora eseguiti, 5.316 nell'Ulss 3 Serenissima e 1.182 nell'Ulss 4 Veneto orientale: 201 sono stati positivi, il 3% appunto (190 nell'Ulss 3 e 11 nell'Ulss 4), a fronte di 6.281 negativi, pari al 96,6% (altri 16 sono risultati ad esito incerto). «In provincia ormai ne vengono eseguiti circa 300 al giorno spiega Andrea Bellon, presidente di Federfarma Il dato sui positivi è di particolare rilievo perché significa che abbiamo individuato molti positivi senza sintomi che, se non intercettati, avrebbero potuto contagiare migliaia di persone». In tutto il Veneto sono stati 30.956 i tamponi finora eseguiti in farmacia, già 5.820 a febbraio: 1.015 sono usciti positivi (3,2%, lo 0,2 in più che nella nostra provincia), e 29.901 negativi (40 indeterminati e quindi ripetuti). «Le farmacie stanno svolgendo un ruolo determinante nella lotta al Covid sottolinea Bellon Il cittadino ci riconosce come l'operatore sanitario a cui riferirsi in modo veloce ed efficace per ottenere in tempi rapidissimi l'esito del tampone necessario per lavoro, attività sportive o semplicemente per avere la sicurezza della propria condizione di salute. E sono molti i parenti di persone anziane e fragili che stanno venendo in farmacia perché si preoccupano di non esporre a rischio i soggetti con cui sono a contatto». (a.spe.)

