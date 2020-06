IL MONITORAGGIO

TREVISO Sono 119 gli anziani ospiti delle case di riposo del trevigiano che hanno perso la vita negli ultimi tre mesi e mezzo dopo essere risultati positivi al nuovo coronavirus. Significa che dalla fine di febbraio ad oggi ci sono stati, in media, poco meno di dieci decessi a settimana. Uno stillicidio. Adesso sembra che il Covid-19 stia finalmente lasciando le strutture per anziani. Ma c'è ancora uno zoccolo duro che a quanto pare è difficile da scalfire.

IL BILANCIO

La conferma arriva dall'ultimo monitoraggio sulle 54 strutture sparse nella Marca, portato a termine martedì dalla task force dell'Usl. Oggi ci sono 29 persone positive all'interno dei centri servizi: 20 anziani (16 nelle stesse case di riposo e 4 ricoverati in ospedale) e 9 operatori. Alla fine del mese scorso erano stati registrati 25 contagiati: quindici anziani e dieci operatori. Ora il numero totale è tornato leggermente ad aumentare. Ed è proprio questo che impone di non abbassare ancora la guardia nelle strutture dedicate alla terza età. «Se a livello generale si può gradualmente abbassare un po' la guardia ha specificato Roberto Rigoli, direttore del centro di Microbiologia dell'ospedale di Treviso e coordinatore di tutte le Microbiologie del Veneto per quanto riguarda i centri che ospitano persone anziane non è ancora il momento».

LA TASK FORCE

I controlli sono continui. La task force allestita dall'Usl esegue ogni venti giorni un giro di tamponi su tutti gli ospiti e su tutto il personale. Va detto che in poco più di un mese il numero di positivi è crollato. Dopo i primi monitoraggi erano emerse più di 500 persone contagiate dal Covid-19 solamente nelle nove strutture dove erano scoppiati altrettanti focolai. Adesso non si è più in una situazione del genere. Il 99,7% degli anziani residenti nelle 54 case di riposo prese in esame sono risultati negativi al tampone per il coronavirus. Complessivamente sono stati eseguiti 5.543 test. Discorso simile per gli operatori. Anzi, la quota di contagiati, in proporzione, è ancora più bassa: il 99,8% dei lavoratori è risultato negativo. Sono stati eseguiti 4.758 tamponi. E alla fine sono emerse solo nove positività. Anche fuori dalle case di riposo c'è uno zoccolo duro di contagi che fatica a sparire. Ad oggi sono 271 i trevigiani che stanno ancora affrontando l'infezione da coronavirus. Ieri sono emerse due nuove positività. Fino a questo momento il Covid ha colpito in tutto 2.661 persone nella Marca. L'ultimo decesso risale a martedì: un anziano con più di 90 anni, già costretto a convivere con altri problemi di salute, morto poche ore dopo il suo ingresso nell'ospedale a Treviso. Dall'inizio dell'emergenza nella Marca sono complessivamente mancate 314 persone. La buona notizia è che ormai le Terapie intensive sono costantemente vuote. Nei reparti ordinari degli ospedali oggi ci sono 7 ricoverati: un'anziana in Malattie infettive a Treviso, quattro pazienti a Vittorio Veneto e due positivi asintomatici dell'ospedale di comunità dello stesso ospedale di Costa. Ormai gli isolamenti domiciliari sono calati fino a sfiorare quota 200. Sono esattamente 204 le persone ancora costrette a rimanere in quarantena a casa. Ieri, comunque, dieci hanno potuto uscire dall'isolamento più assoluto. I dimessi dagli ospedali sono saliti a 759. E i guariti, infine, sono 2.076. Anche ieri altre due persone si sono messe alle spalle l'incubo coronavirus. (m.fav)

