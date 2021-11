Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I LUOGHI A RISCHIOPORDENONE E UDINE È vero, si infettano lo stesso, anche se in misura minore rispetto alle altre ondate della pandemia. È vero, il vaccino sembra perdere nel tempo l'efficacia nel prevenire il contagio. Fatte le dovute premesse, restano i numeri, che come sempre spiegano la realtà fotografandola, senza filtri: nelle case di riposo del Friuli Venezia Giulia i decessi e i ricoveri in ospedale causati dal Covid sono...