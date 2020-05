LA TRAGEDIA

PADOVA Un altro decesso, il sesto, alla Casa di riposo Sereni Orizzonti di Bovolenta: nella serata di giovedì è deceduta all'ospedale di Schiavonia, dove si trovava da una decina di giorni, Clotilde Meneghini vedova Zatta, di 88 anni. Originaria di Anguillara Veneta, Clotilde, per tutti Tilde, si era trasferita a Conselve, nella frazione di Palù, dopo il matrimonio con Olindo Zatta, agricoltore, ma soprattutto cristiano impegnato nella piccola comunità parrocchiale, uomo ben conosciuto in quanto era stato nei primi anni 90 l'ultimo segretario politico del Partito Popolare Italiano, prima della divisione degli eredi della Democrazia Cristiana. Clotilde è sempre stata accanto al marito, coadiuvandolo nella cura della campagna, ma è stata anche una madre autorevole con i quattro figli, Giovanni, già apprezzato medico di famiglia, Antonietta, Orlando e Antonio e una nonna sempre pronta con i nipoti.

«In casa Zatta al Palù, la porta era sempre aperta, i miei nonni erano ben felici di ospitare persone legate alla parrocchia, al mondo della terra o amici dei figli», ricorda commossa la nipote Maria Giovanna Lazzarin, che è una apprezzata soprano. Tilde era ospite della casa di riposo Sereni Orizzonti dal 2016: dopo la morte del marito Olindo, nel 2013, si sentiva meno sicura da sola nella casa del Palù ed aveva scelto l'opzione della Casa di riposo, dove ha vissuto in serenità, con la presenza frequente dei congiunti gli ultimi della sua vita. Risultata positiva al Coronavirus, le sue condizioni di salute si erano aggravate, fino a rendere necessario il ricovero a Schiavonia, dove si è spenta giovedì sera.

Secondo lutto nella stessa giornata a Conselve: vittima Mario Marcolin, 71 anni, deceduto all'ospedale di Schiavonia. Non lo si vedeva più camminare per le strade del paese da qualche tempo. Mario, residente in via Romano, era ospite da qualche tempo del Centro Servizi di Monselice. Già impresario edile insieme al fratello, era appassionato della vita all'aria aperta e percorreva di buon passo le vie di Conselve, salutando cordialmente chi incontrava. La bella casa a due piani che fa angolo con via Bellanzon, costruita dai due fratelli quando ancora erano in attività, è desolatamente chiusa da tempo, ma la vita piuttosto riservata di Marcolin non ha fatto impensierire nessuno. Purtroppo il virus l'ha colpito all'interno dell'Ipab monselicense.

Montegrotto piange la sua terza vittima per Coronavirus. Attorno alle 6 di ieri all'ospedale di Schiavonia è spirata Giancarla Nassi, 82 anni, pensionata, vedova, residente nella frazione di Mezzavia. Da qualche tempo l'anziana era ospite della casa di riposo di Monselice. Alcuni giorni fa ha iniziato ad accusare i primi sintomi del Covid-19. Le sue condizioni progressivamente aggravatesi ne hanno reso indispensabile il trasporto al nosocomio della Bassa dove alla fine, complice anche l'età avanzata, la donna ha perso la sua battaglia contro il male. «É una notizia che mi addolora moltissimo commenta il consigliere comunale Silvio Nardo, che di Giancarla Nassi era cugino - era una donna tranquilla e gentile, viveva da sola ma era molto attaccata alla famiglia. L'ultima volta che l'ho vista risale a circa un paio di anni fa. Non soffriva di particolari patologie, a quanto so. Aveva solo qualche difficoltà a camminare». Nella giornata di oggi la figlia, che vive a Grantorto, arriverà a Montegrotto per organizzare le esequie che verranno celebrate in forma strettamente privata, come prevedono le disposizioni anti Covid, alla presenza solo dei congiunti più stretti. Da quando è scoppiata l'epidemia sono decedute altre due donne residenti a Montegrotto: la prima, Augusta Artuso di 81 anni, il 6 aprile nella Casa di riposo Residenza al Parco di Galzignano; la seconda, Romilda Barollo, 92enne, il 13 aprile ancora nella struttura sanitaria della Bassa.

Pure la cittadina di Albignasego piange una vittima, la seconda colpita dal Coronavirus tra la popolazione. Dopo Lucia Papaiz ad andarsene è stata Ida Lazzaro, 97enne spirata nella giornata di mercoledì all'interno dell'Azienda ospedaliera del capoluogo. L'anziana donna viveva da sola in paese, alle porte del centro, poco lontano dal figlio e dai nipoti. La sua salute già precaria l'aveva portata a un primo ricovero a inizio aprile, seguito da un secondo avvenuto il giorno 21. Al secondo accesso in ospedale il tampone aveva dato il suo responso: Ida era positiva al Covid-19, unica in famiglia ad aver sviluppato il virus. Il progressivo aggravarsi del quadro clinico non le ha lasciato scampo. Lascia un figlio e una figlia, oltre ai nipoti e pronipoti che le daranno l'ultimo saluto in forma strettamente privata.

