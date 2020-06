NELLE BASILICHE

PADOVA La messa solenne della Pentecoste, celebrata ieri mattina dal vescovo Claudio cipolla nella Basilica di Santa Giustina, ha chiuso il pellegrinaggio compiuto in questo mese nel quale ha portato alla Diocesi il messaggio Mese di Maggio: preghiera e lavoro. Una peregrinazione nei santuari mariani partita il primo maggio in un luogo dall'intenso significato: la cappella dell'ospedale Covid di Schiavonia. Una scelta carica di simbolismo anche quella di ieri. A Santa Giustina si venera la Madonna Costantinopoliana con il titolo di Salus Populi Patavini, l'immagine mariana più antica della città.

Alla messa hanno assistito il sindaco Sergio Giordani, il prefetto Renato Franceschelli, il presidente della Provincia Fabio Bui, le autorità militari e civili della città e i rappresentanti del volontariato. Il Vescovo ha invocato lo Spirito Santo e la protezione di Maria per il lungo e delicatissimo lavoro che ancora la città e il territorio hanno di fronte in questa incerta fase di ripresa. «Porto a termine il pellegrinaggio che ho fatto nei santuari mariani eretti in tempo di crisi, povertà e malattia. Il nostro territorio ha fiducia in Dio e a lui si appoggia - ha detto il Vescovo - Ho coniugato lavoro e fede sicuro che insieme avrebbero trovato più senso. Ho invitato le istituzioni e a loro dedico la preghiera del Patriarca di Costantinopoli Atenagora, grande amico di Papa Paolo VI». Una preghiera incentrata sull'azione e sul valore dello Spirito Santo senza il quale Dio è lontano, Cristo è morto, la Chiesa una semplice organizzazione ma nello Spirito Santo l'agire umano è divinizzato. «Anche in questa pandemia la Chiesa ha il compito di vedere come lo Spirito agisce, tutti vedevano un disastro, io penso ai grandi problemi economici attuali e del futuro e ai risvolti sociali che ne deriveranno - ha continuato il Vescovo - La chiesa ha visto lo Spirito in tanti gesti umani. Tanti uomini e donne pensavano di non poter portare un peso così grande ma si sono uniti, anche quelli che prima magari erano nemici, per affrontare la crisi e in questo noi vediamo l'azione dello Spirito Santo. Lo vediamo nel rispetto delle regole che ci sono state date, nell'attenzione posta all'altro. Nell'agire umano riconosciamo lo Spirito come nella cascata di petali scesi al momento dell'Alleluia. Durante il canto l'altare è stato invaso da una pioggia di petali di rosa lanciati dalla cupola.

Solenne celebrazione della Pentecoste anche nella Basilica del Santo alla presenza dei fedeli, seguendo le regole sulla sicurezza sanitaria che il Santo applica dalla riapertura delle chiese. «La Pentecoste rende efficace e attuale il mistero di Cristo, lo rende vivo dentro di noi - ha esordito il celebrante, il vescovo emerito di Treviso padre Gianfranco Agostino Gardin - É bello iniziare queste giornate di festa che ci porteranno al 13 giugno, celebrazione di Antonio, pensando che tutto scaturisce dalla santità che è dono e Antonio ha scelto di donare la sua vita. Lo Spirito Santo si manifesta dove Dio ama e dove noi amiamo. Come uomini siamo più portati a vedere il male che il bene ma nel mondo c'è tanto bene. Abbiamo qui tanti operatori sanitari che in questa pandemia ci hanno fatto vedere cose straordinarie perché il bene c'è, l'amore c'è».

La celebrazione ha aperto la Tredicina anche se quest'anno la processione che attraversa la città con le reliquie non potrà svolgersi. Per permettere a tanti di partecipare, oltre ai 200 posti disponibili in basilica, i frati hanno installato due maxi schermi nel chiostro del noviziato per un totale di altri 112 posti. La Tredicina diventa social e si prepara ad accompagnare i fedeli e il popolo del web sino alla Solennità del Santo con un nuovo sito creato per l'occasione: all'indirizzo www.13giugno.org si potranno seguire celebrazioni e iniziative fino alla festa del Santo.

