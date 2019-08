Nella zona vip c'è chi paga 1500 euro ogni mese perché non ha i requisiti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I NUMERIBELLUNO I canoni, è innegabile, sono stati alzati. Ma a dispetto dell'allarme lanciato da qualcuno, sindaco di Calalzo compreso, non sembra che le segnalazioni arrivate dagli inquilini siano molte. Gli alloggi sono in tutto 1600, ma volendo esaminare i dati per capire come sono cambiati i canoni tra giugno e luglio, ovvero tra l'ultimo mese del vecchio regime e il primo mese dell'entrata in vigore della 39, i nuclei presi in considerazione sono 1472 ovvero quelli residenti in entrambi i mesi. «Ogni mese abbiamo un turn over di...