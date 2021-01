NELLA ZONA ROSSA

SANTO STEFANO Attesa per anni in gran quantità, stavolta sta esagerando. E in Comelico non si sa più dove mettere la dama bianca. Nel fondovalle l'azione è facilitata dal Piave. Lungo le sponde è un continuo andirivieni di mezzi. Ma alle quote superiori, l'unica alternativa sono i ruscelli. Così, a Costalissoio, il Cof, cioè il Centro operativo frazionale, composto da una rappresentanza comunale, dall'amministrazione della Regola e dal presidente del Gruppo di volontariato del paese, ha deciso di aprire un varco nella ringhiera della piazza principale.

Per problemi di scarico dai camion è stato deciso di realizzare un'apertura nel parapetto posto a valle, verso il rio. In quest'area sono però parcheggiate diverse macchine. Data l'impossibilità di riconoscerne la proprietà, è partito il tamtam tramite i social per rintracciare i titolari e riuscire già stamattina a procedere con la variante.

Ci vorrà del tempo per poter salire in Val Visdende e verificare la situazione tanto degli immobili quanto delle aree boschive. Tra casere, casette, case e baite sono circa 150 le strutture avvolte dal bianco manto. Il primo dato certo arriva dal presidente del Consorzio forestale Visdende: circa diecimila metri cubi sono stati abbattuti dal peso della neve. Un dato aggiornato alla nevicata di fine anno. «Dalla ricognizione effettuata prima dell'ultima nevicata spiega Orazio Cesco Cimavilla avevamo stimato un danno di 600mila euro». Il legname atterrato dovrà ora esser posto sul mercato ad un prezzo inferiore, che difficilmente supererà la metà del consueto. Una perdita che si somma all'eredità lasciata da Vaia. Per un quadro più preciso bisognerà, comunque, attendere la riapertura della strada del Cianà, già chiusa due volte in precedenza e riaperta altrettante nel giro di poche settimane. L'ultimo intervento risale a meno di una settimana fa, quando un pickup è rimasto intrappolato sotto una valanga scesa nelle vicinanze della galleria semiaperta, luogo notoriamente interessato da slavine. L'autista è riuscito a mettersi in salvo e a lanciare l'allarme, prima che la colata bianca ricoprisse completamente il veicolo.

Nel primo caso, dopo la nevicata dell'Immacolata, la riapertura era stata velocizzata dalla necessità di mettere in salvo tre cittadini che si trovavano all'interno della valle. Intanto si è messa in moto la macchina organizzativa intercomunale per asportare la neve dai tetti e dalle strade, molte delle quali a corsie dimezzate, compresi alcuni tratti della regionale 355 Val Degano. Ieri mattina, il responsabile del Com, Andrea Celsi, viceprefetto aggiunto di Belluno, ha diffuso una nota, in cui comunica che stanno arrivando diverse richieste per la rimozione della neve dalle abitazioni private. Tale attività potrà essere svolta solo dove il peso della neve determini criticità sotto il profilo statico tale da pregiudicare la sicurezza dello stabile.

Il personale assegnato ai cinque comuni comeliani effettuerà lo scaricamento parziale dello sporto dei tetti nelle imminenze della pubblica via, nell'ipotesi in cui la caduta della neve possa determinare un pericolo per la pubblica incolumità. Eventuali segnalazioni vanno comunicate attraverso la linea di emergenza 115. In tutti gli altri casi, i privati cittadini devono comunicare lo sgombero autonomo ai municipi per la rimozione di eventuali accumuli lungo la viabilità sottostante. Le indicazioni sono arrivate al termine di un incontro tenutosi a Palazzo Alfarè, con i sindaci, l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin, il funzionario tecnico della Regione Rocco Mariani.

Yvonne Toscani

