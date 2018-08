Nella scarpata con la mountain bike 63enne ricoverato in prognosi riservata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I SOCCORSIBELLUNO Un lunghissimo bollettino anche ieri per gli interventi di soccorso in montagna. Il più grave in Alpago, dove un ciclista è ruzzolato per 200 metri e finito in Terapia intensiva.ALPAGOPoteva finire in tragedia l'incidente che ha visto coinvolto ieri L.M., 63enne di Noventa di Piave (VE), finito in un dirupo mentre percorreva sulla sua mountain bike una mulattiera nei boschi del Cansiglio. L'allarme è arrivato ieri intorno alle 11. A chiamare il 118 il compagno di escursione. I due avevano scaricato il giro da Internet:...