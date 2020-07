Passo dopo passo alla scoperta dei tesori dell'arte sacra in città. Basta varcare la soglia dello svettante edificio a croce latina della chiesa di San Nicolò per trovare sulla quinta colonna a nord tanto di affreschi di Tomaso da Modena con i Santi Girolamo nello studio, Romualdo in cattedra e ancora Agnese e Giovanni Battista. Entrando poi attraverso il seminario si accede al chiostro trecentesco della Sala del Capitolo, scrigno del ciclo con i Quaranta personaggi illustri dell'Ordine domenicano di Tomaso da Modena. Nel percorso non mancano i tesori della chiesa di Santa Lucia con le sue volte affrescate e le storie di santi. Insieme alla celebre opera della Madonna del Paveio (dal latino papilio, la farfalla con la quale gioca il Cristo bambino) inquadrata dal raffinato frammento degli angeli dipinti da Tomaso da Modena nella prima metà del XIV. Facendo poi tappa in cattedrale non può mancare una sosta alla cripta già documentata nel 1030, l'unica parte superstite del duomo romanico. Popolata da una selva di colonne con capitelli di reimpiego tardo-antichi e longobardi dell'VIII-IX secolo, conserva nella zona absidale la preziosa arca del patrono della città, San Liberale. (a.v)

