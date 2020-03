NELLA RIVENDITA

BELLUNO «In questa fase la gente ha bisogno dei giornali. Di essere informata. Mi sento di fare un servizio quasi psicologico». Lorena De Zaiacomo ha tenuto la serranda alzata. Continua a vendere i giornali, in piazza dei Martiri a Belluno. Ascolta i clienti e sorride, trovare la forza per farlo in questi giorni diventa ancora più importante. «Non ho ridotto gli orari, forse alla sera vado via un'ora prima ma poco cambia. Mi sento di essere utile alla possibilità della gente di essere informata. C'è grande necessità di capire cosa sta succedendo, a che punto siamo. La gente arriva di corsa, quasi furtiva, attende con pazienza il proprio turno ad un metro di distanza. È un modo diverso di fare il nostro lavoro, la gente ha quasi paura di avvicinarsi. Però devi essere capace di ascoltare, bisogna essere più disponibili: c'è bisogno di una parola e sorriso».

A sostegno della sua tesi ci sono anche le vendite. «Non sono diminuite. Anzi, sa quali sono calate?» chiede coperta da una mascherina di tipo chirurgico «le riviste sportive e quelle di gossip». Lo sport fermo e gli acconciatori chiusi potrebbero aver influito nel calo. «Continuaimo a vendere le cose per i bambini, i giochi enigmistici, le riviste dei viaggi, se non si può viaggiare si può comunque sognare». Dalla finestra della sua edicola De Zaiacomo scruta la gente, ci parla ed è una dei pochi in questi giorni ad avere contatti con la società. Un termometro attendibile di come la gente percepisce questi giorni.

«Li vedo tristi, preoccupati, in ansia, spaventati. Tutti lo siamo. È difficile da concepire. Da capire il momento che stiamo vivendo, a che punto siamo rispetto alla diffusione del contagio». (az)

