Nella rete il boss dei borseggiatori

L'ARRESTOVENEZIA Hanno seguito una coppia di turisti anziani fin dentro l'albergo a quattro stelle, pur di riuscire a derubarli. Quello che non sapevano però, è che alle loro costole c'erano gli agenti del Servizio sicurezza urbana della Polizia locale, in borghese. E ieri sono stati arrestati tutti e quattro i ladri componenti della storica banda di manolesta romeni tenuta d'occhio da tempo, basti pensare che il capo ha precedenti in laguna fin dal 2000 e apparteneva ad una delle prime bande di borseggiatori stranieri giunti a Venezia. E in...