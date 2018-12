Nella rete del broker dei Casalesi finiti 2.700 investitori del Nordest

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALTRA INDAGINEPORDENONE Un sito internet, una segretaria, un'amministratrice slovena per le società di diritto estero e una rete di promotori finanziari non abilitati. Così si reggeva la fabbrica di soldi messa in piedi a Portogruaro dal mago del forex Fabio Gaiatto, 43 anni, in misura cautelare in carcere dall'11 settembre. La Procura di Pordenone ha chiuso le indagini sulla truffa della Venice Investment Group e l'avviso lo ha notificato lo stesso giorno in cui Gaiatto ha ricevuto la terza misura cautelare nel giro di quattro mesi,...