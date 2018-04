Nella Pa la legge per assistere i disabili usata quattro volte più che nel privato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA La premessa è obbligata: quando di parla di legge 104 l'eventuale segnalazione di anomalie non intacca in nessun modo la validità di una norma pensata per garantire i diritti dei cittadini più deboli. I singoli abusi, se ci sono, vanno comunque dimostrati; è un fatto però che il ricorso a questi benefici, come accade anche per altre prestazioni sociali, è piuttosto differenziato sia a livello geografico sia di settore lavorativo. La prima incongruenza emerge dal confronto tra lavoro pubblico e privato: come ha avuto modo di...