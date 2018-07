Nella notte più folle dell'anno spunta un rave party a S.Elena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOTTE DEI FUOCHIVENEZIA E' la notte più folle dell'anno a Venezia, non vi sono dubbi. Ma se sabato sera sulle rive che guardavano allo spettacolo tutto si è svolto tranquillamente e in modo più che sorvegliato, qualcuno nelle zone periferiche ne ha approfittato per fare bagordi oltremisura. E' il caso dell'isola di Sant'Elena, dove un centinaio di giovani ha organizzato un rave party non autorizzato e non proprio improvvisato, visto che le casse acustiche erano così potenti da far vibrare anche i vetri delle case più lontane...