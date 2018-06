CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nella notte dello spoglio era rimasto a casa: «Sapete, mi sono appena sposato, a quest'ora sono già in pantofole...», rispondeva domenica sera Giancarlo Gentilini ai cronisti che gli chiedevano un commento ai primi risultati dello scrutinio, quando già s'intravvedeva il trionfo. Vittoria di Mario Conte e rivincita dello Sceriffo, inizialmente suo mentore, poi suo detrattore, infine suo sostenitore. Ma ieri mattina SuperG non ha perso l'occasione di presentarsi in piazza dei Signori a vendicare la clamorosa sconfitta subita nel 2013 da...