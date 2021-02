Nella mattinata di ieri l'ordinanza del presidente della Regione Massimiliano Fedriga per aprire gli impianti sciistici da venerdì prossimo. Seppure secondo le linee guida e i limiti di presenza sulla pista stabilite dalla Conferenza delle Regione su indicazione del Comitato tecnico-scientifico. In serata lo stop fino al 5 marzo firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza. In mezzo, per l'intera giornata, il no dello stesso Comitato tecnico scientifico nazionale che chiedeva di non riaprire i comprensori dello sci alla luce della nuova situazione epidemiologica condizionata dalle varianti (in particolare quella inglese) del virus. «La situazione a rischio - si legge nell'ordinanza del ministro - ha portato a misure analoghe anche in Francia e Germania». Già in serata le prime polemiche e la rabbia degli operatori dei comprensori sciistici della regione che erano pronti per partire dopo un lungo fermo. Intanto ieri in regione si sono registrati 216 nuovi contagi. Undici i decessi registrati. I ricoveri negli ospedali continuano a scendere. E questa mattina nei distratti sanitari della provincia via alla vaccinazione degli anziani over 80. Hanno superato il 50 per cento della platea degli oltre centomila ultraottantenni le prenotazioni partite mercoledì scorso. E sempre oggi le Aziende sanitarie cominceranno a contattare gli anziani che saranno vaccinati a domicilio.

