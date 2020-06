L'EPIDEMIA

TREVISO La macchina dei tamponi, nella sanità trevigiana, viaggia ormai a tutta velocità, ma l'Usl non intende decelerare. Anzi, l'obiettivo è di alzare ancora il numero dei giri per poter reggere al meglio l'urto qualora, il prossimo autunno, dovesse presentarsi una seconda ondata dell'epidemia. Ieri nei laboratori dell'azienda socio-sanitaria è stato tagliato il traguardo dei centomila test eseguiti dall'inizio dell'emergenza. Nonostante da diverse settimane il numero dei nuovi contagi sia progressivamente in calo, fin quasi ad azzerarsi (la scorsa settimana su diecimila test, si sono registrate cinque positività), non c'è nessuna intenzione di abbassare la guardia.

GLI OBIETTIVI

Dai 600 nella prima fase dell'allarme Covid, attualmente l'Usl della Marca effettua oltre duemila tamponi al giorno (tremila previsti per la fase 4), tra i campioni raccolti nelle case di riposo e nelle altre strutture protette sul territorio dall'apposita task force (la tranche maggioritaria: circa 800), i ricoveri in ospedale, il Pronto soccorso, i controlli del Dipartimento di Prevenzione, il personale sanitario stesso e quelli prescritti dai medici di base. La previsione è salire a quota tremila nei prossimi mesi. «Avanti tutta conferma il direttore generale Francesco Benazzi -. Non abbiamo ridotto il numero dei tamponi e non lo ridurremo: anzi stiamo potenziando la macchina per aumentare ancora. Come hanno ribadito l'Oms e l'Istituto superiore di sanità, il tampone è l'unico strumento che può davvero identificare, tracciare e fermare l'insidia del coronavirus. In questi mesi, si è attivata una sorveglianza che ha permesso di individuare e isolare precocemente i casi di malattia, grazie alla rete territoriale creata tra medici e pediatri di famiglia, Dipartimento di Prevenzione, task force, specialisti ospedalieri. Proseguiremo con questo monitoraggio costante per tenere sotto controllo il virus ed evitare nuovi possibili focolai».

GLI STRUMENTI

A maggior ragione perché se oggi la bestia sembra aver perso aggressività, molti esperti mettono in guardia su un suo possibile ritorno. Per non farsi cogliere impreparati, proprio sul fronte della rapida individuazione dei nuovi casi di malattia, l'Usl 2 (in linea con quella veneta) sta mettendo a punto una grande potenza di fuoco, per usare la metafora di Roberto Rigoli, primario dell'unità di Microbiologia dell'ospedale di Treviso, divenuto in questi mesi uno dei guru della materia. L'ulteriore incremento della capacità di elaborare i test sarà raggiunto attraverso due strade. Da un lato, verrà estesa l'applicazione delle tecniche di analisi contemporanea di più tamponi, già sperimentate con successo dall'equipe trevigiana, anche per superare la penuria di reagenti, consentendo così un netto risparmio di tempi e di costi. Dall'altro, grazie a nuove apparecchiature: nell'ambito del piano regionale di investimenti, ad esempio, al Ca' Foncello entrerà in funzione a breve un macchinario in grado di lavorare un migliaio bastoncini al giorno, dando una risposta per i negativi nel giro di 24 ore. E, se come tutti si augurano, non si verificasse una recrudescenza? La strumentazione non resterà inoperosa. «La vicenda Covid ha accelerato dei cambiamenti già in atto da tempo nelle Microbiologie, per trasformare tutta la diagnostica su sistemi di biologia molecolare. In quest'ottica il nuovo macchinario in arrivo, verrà utilizzato anche per la diagnosi di altri virus», sottolinea il dottor Rigoli. Ad esempio, per accertamenti combinati tra Covid e ceppi dell'influenza stagionale, con esiti più veloci e spesa più contenuta. Allo stesso modo, l'Ulss ha chiesto alla Regione di poter continuare a disporre delle Usca, le unità speciali di continuità assistenziale, per l'attività a domicilio: «Sono professionisti formati con appositi corsi rimarca Benazzi sarebbe opportuno rimanessero in campo: l'emergenza non è finita».

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA