Secondo l'ultimo aggiornamento ufficiale emesso da Azienda Zero, sono 58 le persone attualmente positive al Covid-19 nella Marca. Coloro che ad oggi si trovano in isolamento domiciliare perché positivi o venuti in contatto con soggetti contagiati (e dunque in osservazione) sono invece 184. Numeri che porta a quota 2.691 il totale di casi registrati in provincia dall'inizio dell'emergenza lo scorso febbraio. La conta dei decessi di soggetti positivi avvenuti dentro e fuori gli ospedali si assesta a 326, la terza più alta del Veneto dopo Verona (577) e Vicenza (354). I negativizzati salgono invece in totale a 2.307. La situazione all'interno delle strutture di ricovero trevigiane si mantiene ampiamente sotto controllo seguendo il trend delle ultime settimane. Nove i poli di cura che nella Marca hanno ospitato pazienti Covid: oltre agli ospedali Ulss di Treviso, Oderzo, Conegliano, Vittorio Veneto, Castelfranco e Montebelluna figurano anche il San Camillo, quello di Motta di Livenza e la casa di cura Giovanni XXIII di Monastier. Tra tutti questi vi è ad oggi un unico paziente al Ca' Foncello, ricoverato in area non critica. I posti in terapia intensiva sono invece ufficialmente vuoti. Identica sorte per gli ospedali di comunità di Castelfranco, Vedelago, Ormelle e Vittorio destinati ai pazienti in attesa di dimissioni. Il Veneto nella giornata di ieri ha invece contato due decessi, uno a Dolo e l'altro nel Vicentino.

