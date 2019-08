CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nella giornata di Ferragosto tre tragedie in provincia di Venezia. Giovedì 15, alle 14.30, dopo aver raggiunto Jesolo con un fratello e un gruppo di amici e aver preso a nolo un pedalò, Elhadji Malick Diagne, 23 anni, di origine senegalese, residente a Ceggia, si è tuffato in mare e non è più riemerso. I ragazzi disperati hanno dato l'allarme, sullo specchio d'acqua sono accorsi bagnini, quindi cinque motovedette della Guardia Costiera, e unità dei carabinieri, Guardia di Finanza e vigili del fuoco. Niente da fare. Solo ieri mattina i...