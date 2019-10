Nella città storica ci sono già 5.345 alloggi per locazioni brevi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PUNTOVENEZIA Le locazioni brevi si stanno mangiando la città. E questo non può che essere un problema per l'amministrazione comunale attuale e per quella che arriverà dopo le elezioni del 2020. Alla data di ieri, sono dati di Ca' Farsetti, nella città storica escluse le isole c'erano la bellezza di 5mila 345 alloggi dedicati alla locazioni turistica tramite Airbnb o altri portali. Gestiti direttamente o attraverso agenzie. Questo significa 10mila 556 stanze da letto e 20mila 342 posti letto che si aggiungono all'offerta alberghiera. La...