Nella Babele cittadina il bando non entusiasma

LA DOCCIA FREDDAPORDENONE L'amministrazione comunale lo ha detto chiaramente: il nuovo bando per le imprese, in partenza a febbraio e rivolto principalmente alle attività commerciali del centro, rappresenterà un'opportunità soprattutto per piazza Risorgimento, la grande malata dentro il ring cittadino. «Ci auspichiamo un'ottima risposta», aveva detto non più tardi di un giorno fa l'assessore Cristina Amirante. Il disciplinare del concorso metterà in palio 3,4 milioni di euro per finanziare a fondo perduto sino al 70 per cento del costo...