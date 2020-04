Aveva vaccini di ogni tipo l'erborista feltrina che martedì si è ritrovata in negozio i Nas. Non solo l'Influenzinum 200 ch, un medicinale omeopatico per la prevenzione delle forme influenzali, che avrebbe venduto per prevenire il covid 19. Ma anche quello contro il morbillo, l'epatite il papilloma virus, l'herpes e persino la malaria e la tubercolosi (con il tubercolinum). Composti di medicina omeopatica che la donna non avrebbe potuto realizzare o vendere perché non è una farmacista. È indagata infatti per abuso della professione e martedì i carabinieri del Nas hanno effettuato un maxi-sequestro nel suo negozio di Feltre. Hanno portato via 43 vaccini di tipo diversi e anche tutti gli ingredienti acquistati in Austria (in Italia ce ne sono solo una parte) necessari per realizzare l'Influenzinum, ch 200 che in questi giorni era andato a ruba contro il corinavirus (ne area rimasto un solo flacone). La donna è convinta di non aver fatto nulla di illegale e si è affidata agli avvocati Roberta Resenterra e Liuba D'Agostini per dimostrare la sua estraneità ai fatti.

La perquisizione in centro a Feltre aveva destato l'attenzione di molti e ne era nato un vero tam tam sui social di persone incuriosite dalla presenza per quasi 8 ore dei carabinieri. I militari del Nas di Treviso (competenti anche per Belluno), coordinati dal maggiore Giuseppe Mercatali, sono arrivati di prima mattina per la perquisizione, partita nell'ambito di un'inchiesta per abuso della professione, coordinata dal Simone Marcon. Era cattata dopo le segnalazioni arrivate nel luglio del 2019: secondo le accuse l'erborista vendeva vaccini contro l'Herpes Zoster. Ma in quel negozio è stato trovato molto di più.

