Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FIDUCIA PACATABELLUNO C'è un grande punto di domanda sulla stagione estiva in alta quota. I contagi sono sempre più bassi, ma le restrizioni per il contenimento del virus (seppur poche) restano. Ogni paese, inoltre, ha le proprie regole in materia di covid e questo non aiuta chi vuole raggiungere le Dolomiti dall'estero. Basti pensare alla quarantena di 5 giorni decisa venerdì per coloro che arrivano dall'Inghilterra.TANTE INCOGNITEIn...