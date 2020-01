CAVALLINO-TREPORTI

Il waterfront di Punta Sabbioni riqualificato con le opere di mitigazione del Mose. E' la promessa ottenuta dall'Amministrazione comunale dal Provveditorato alle opere pubbliche che ha già avviato la progettazione. Prima il Comune otterrà le aree attualmente legate ai cantieri del Mose e poi saranno avviati gli interventi di compensazione per la presenza degli stessi cantieri. In questo modo il territorio potrà riappropriarsi degli accessi sull'acqua, ad oggi bloccati dagli stessi cantieri. Il tutto avviando una serie di opere pubbliche dal valore stimato in almeno 12 milioni di euro.

«L'obiettivo annuncia il vicesindaco Francesco Monica, alle prese da giorni con una serie di riunioni fiume con lo stesso Provveditorato alle opere pubbliche, Autorità portuale e responsabili del Mose è quello di riqualificare tutta la zona affacciata sull'acqua di Punta Sabbioni, quindi la fascia compresa tra il faro Pagoda e il Forte Vecchio. Abbiamo ricevuto la conferma che tra le opere di compensazione per la presenza del Mose, è stato inserito anche l'intero intervento di riqualificazione del waterfront. Ad oggi i tecnici del Provveditorato stanno disegnando il progetto che per ora non abbiamo ancora visto e sul quale poi ci confronteremo». Di certo, come da indicazione del Comune, verranno realizzate delle piste ciclabili, degli accesi verso l'acqua, dei nuovi spazi verdi e dei punti panoramici. «L'obiettivo aggiunge il vicesindaco è quello di rilanciare questa zona che per molti anni ha avuto il peso della presenza dei cantieri del Mose. Vogliamo fare diventare questa parte di territorio un punto di forte attrazione turistica».

Da registrare che a fine febbraio partiranno, proprio a Punta Sabbioni, una serie di lavori di manutenzione. Prima di tutto con la realizzazione di nuove asfaltature, anche della pista ciclabile. E poi con l'avvio di un primo restyling del piazzale con l'identificazione dei percorsi pedonali e carrabili mediante l'utilizzo del colore, l'abbellimento con arredo urbano del piazzale e una riqualificazione esterna del fabbricato che ospita i bagni. Rispetto al progetto precedente saranno stati utilizzati colori più tenui, la segnaletica a terra è stata definita con linee più pulite e l'arrendo urbano sarà dalle forme essenziali. «Questo rappresenta solo un primo intervento conclude il vicesindaco che punta soprattutto a migliorare la sicurezza. Siamo sempre in attesa di avviare, con tutti i soggetti interessati, la complessiva riorganizzazione del terminal».

Giuseppe Babbo

