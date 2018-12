Nell'area della stazione due torri da cento metri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

URBANISTICAMESTRE Due torri da 100 metri con almeno 25 piani l'una collegate da una piastra a due piani per negozi e altre attività economiche. Sono uno dei frutti dell'Accordo di programma siglato l'altro ieri a Roma tra il Comune di Venezia e il Gruppo Fs per il potenziamento intermodale della stazione di Mestre.Due torri che comporteranno investimenti per un centinaio di milioni di euro e che ospiteranno nuovi alberghi o ostelli, più probabile ostelli, per altre centinaia di turisti pronti ad andare a visitare Venezia.E non è finita,...